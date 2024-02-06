Скорость глобального потепления рассчитали с помощью морских губок

Мир нагревается быстрее, чем принято считать. Ученые из Университета Западной Австралии пришли к такому выводу, проанализировав изменения в химическом составе губок Карибского моря.

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Потенциально критическим порогом считается рост глобальных температур на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Ученые считают, что он будет достигнут к концу 2040-х годов. Но новое исследование показало – этот предел может быть уже пройден.

Ученые выбрали для анализа губки, поскольку это очень долговечный вид. Изменения температуры оставляют явные химические отпечатки в скелете губки из карбоната кальция.

Авторы проанализировали колебания климата с 1700 года до наших дней. Результаты показали, что глобальное потепление происходит быстрее, чем предполагалось. Так, рост температур, связанный с деятельностью человека, начался еще в 1860-годах, то есть на 80 лет раньше, чем принято было считать.

Ученые рассчитали, что средняя температура на Земле поднялась на 1,7 градуса выше доиндустриального уровня в 2020 году. В течение ближайших десяти лет превышение составит уже 2 градуса, если не произойдет существенного сокращения выбросов.

Независимые эксперты поставили результаты исследований с губками под сомнение. Так, авторы проанализировали только один регион (Карибское море), и эти данные было бы некорректно распространять на всю планету.

Тем не менее, серьезность проблемы глобального потепления уже никто не ставит под сомнение. Межправительственная группа экспертов по изменению климата подсчитала, что в 2011-2020 годах глобальные температуры поверхности были на 1,1 градус выше, чем в 1850-1900 годах. 2023 год был признан самым теплым за всю историю наблюдений. Он принес не только аномальную жару, но и многочисленные стихийные бедствия, сообщает Nature Climate Change.