На российских маркетплейсах начали продавать Apple Vision Pro

Российские интернет-магазины и маркетплейсы начали продавать гарнитуру смешанной реальности Vision Pro от Apple. Если в США цена очков составляет от $3499 (318,4 тыс. руб.), то в России — от 498 тыс. руб. Об этом пишет РБК.

Купить новинку россияне могут на сайте Cdek.shopping, запущенном логистическим оператором СДЭК, «Яндекс Маркете», Ozon, а также в онлайн-магазинах Icases, Technodeus, Best-magazin. В сетевых магазинах электроники продажи гарнитуры смешанной реальности ещё не стартовали, новинку только анонсируют или идёт предзаказ.

Vision Pro с 256 гигабайтами хранилища стоит от 498 тыс. до 893 тыс. руб., с 512 гигабайтами — от 527 тыс. до 759 тыс. руб., с одним терабайтом — от 557 тыс. до 890 тыс. руб. Доставка составит от нескольких дней.

Apple презентовала Vision Pro в начале июня 2023 года. Устройство представили как «пространственный компьютер, сочетающий цифровой контент с физическим миром».

Гарнитура поддерживает функции дополненной и виртуальной реальности, с её помощью можно смотреть фото и видео, созваниваться по FaceTime, играть в игры, а также работать с контентом. В Vision Pro встроены два чипа — M2 и R1. Данные гаджета синхронизируются с iPhone, iPad и Mac по iCloud.