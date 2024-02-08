Названа новая возможная причина увлечения детей гаджетами

Исследователи из Цюрихского университета в Швейцарии обнаружили, что маленькие дети склонны проводить больше времени у экранов, если их родители испытывают стресс. Результаты опубликованы в Computers in Human Behavior (СНВ).

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В исследовании приняли участие 462 родителя с детьми в возрасте до трех лет. Ученые собрали информацию о том, сколько времени дети обычно проводят перед экранами телевизоров, компьютеров и планшетов. Родителей проинструктировали в течение нескольких последующих недель практически ежедневно заполнять онлайн-анкеты, фиксирующие количество времени, проведенного детьми перед экранами и за какими-либо другими занятиями.

Также в ходе регулярных опросов взрослые участники оценивали свой уровень стресса в соответствии со специальной шкалой и выражали свое мнение по поводу выбранного ребенком контента и длительности его просмотра.

Результаты показали, что в периоды увеличения уровня эмоционального стресса родителей маленькие дети были склонны проводить перед экранами больше времени. Время просмотра было также было связано с отношением родителей к нему. Если родители одобряли определенный канал или контент – они разрешали своим детям гораздо дольше просматривать его.