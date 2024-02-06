Раскрыта новая опасность космического мусора для астрономии

Астрофизик Ави Леб (Abraham Loeb) из Гарвардского университета раскрыл новую опасность космического мусора для наземных астрономических наблюдений, которые будут проводиться в обсерватории Веры Рубин (VRO). Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

© Rubin Observatory / NOIRLab / NSF / AURA / B. Quint / Wikimedia

Многие строящиеся сейчас крупные телескопы, такие как Гигантский Магелланов телескоп и Чрезвычайно большой телескоп, будут фокусироваться на удаленных объектах. Однако работа VRO состоит в том, чтобы неоднократно получать изображения всего доступного ночного неба в течение десяти лет, обнаруживая переходные процессы и переменные объекты. Космический мусор может создавать вспышки, ухудшая видимость телескопа и искажая данные.

Леб прогнозирует, что из-за исключительной чувствительности обсерватории будущие изображения, которые будут получены в ходе программы LSST (Legacy Survey of Space and Time), будут загрязнены многочисленными вспышками от космического мусора размером всего несколько сантиметров на низких околоземных орбитах (LEO). Вспышки способствуют появлению заметных полос размером в несколько угловых секунд со звездной величиной более 14.