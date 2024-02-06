Появилась информация о стоимости флагманского Huawei P70

В преддверии весеннего сезона, когда Huawei обычно представляет новинки своей линейки Huawei P, в сеть просочилась информация о стоимости грядущего Huawei P70.

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Согласно последним утечкам от известных цифровых блогеров, цена на новинку будет сопоставима с недавно выпущенной серией Mate 60.

Детали, раскрытые в сети, предполагают, что стартовая цена флагмана может оказаться ниже 5499 юаней.

Кроме того, обсуждается возможное сохранение популярной цветовой схемы – белого цвета, хотя не уточняется, будет ли это именно оттенок «лококо белый», который был популярен в предыдущих моделях.