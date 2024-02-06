Huawei запустил в Китае 5.5G-интернет со скоростью до 5 Гбит/сек

Huawei внедрил в Шанхае самую крупную в мире коммерческую сеть 5.5G, предлагая скорость передачи данных до 5 Гбит/сек, что в 10 раз превосходит возможности стандартной 5G-сети.

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Сеть 5.5G, также известная как 5G-A, была развернута в ключевых районах города, включая культурные и туристические зоны, метро и деловые центры.

Это позволит жителям и гостям города наслаждаться высокоскоростным интернетом в любой точке, улучшая доступ к облачным играм, 3D-видео, XR и другим требовательным к пропускной способности приложениям.

Внедрение сети 5.5G в Шанхае является частью глобальной инициативы по созданию «города двойного мегабита», где высокоскоростной интернет станет основой для развития цифровой экономики и улучшения качества жизни граждан.