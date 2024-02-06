Опубликован топ-10 смартфонов на начало 2024 года

Эксперты Tech Advisor представили свежий рейтинг десяти лучших смартфонов, доступных на рынке.

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В этом списке нашлось место для устройств всех ведущих производителей, таких как Samsung, Google, Apple, OnePlus, Motorola и Xiaomi.

Каждый из этих телефонов был отмечен за определенные достоинства, будь то выдающиеся камеры, производительность, дизайн или соотношение цены и качества.

Во главе списка оказался Samsung Galaxy S24 Ultra, который эксперты назвали лучшим в общем зачете благодаря его высокопроизводительным характеристикам, великолепным камерам и долгосрочной поддержке обновлений.

Google Pixel 8 Pro занял второе место, получив звание лучшего смартфона для фотографии, а замыкает тройку лидеров Apple iPhone 15 Pro, признанный лучшим iPhone на момент публикации рейтинга.

Среди других заметных участников рейтинга — Google Pixel 7a, отмеченный как лучший смартфон с точки зрения соотношения цены и качества, и OnePlus 12, который получил похвалу за свои универсальные качества.