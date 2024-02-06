Глава РАН назвал главную опасность искусственного интеллекта

Главная опасность искусственного интеллекта состоит в том, что человек может утратить контроль над гаджетами и аппаратурой, находящейся в его распоряжении. Такой прогноз сделал президент Российской академии наук Геннадий Красников в интервью ТАСС к 300-летнему юбилею РАН.

Академик Красников заметил, что не любит самого термина "искусственный интеллект", предпочитая говорить все же о нейронных сетях и машинном обучении.

"Искусственная нейронная сеть - это хорошо? Да, однако проблемы, связанные с кибербезопасностью, когда ваши изображение и голос могут быть подделаны и использованы против вас, плохо. Вы спросили про восстание машин, а я отвечаю, что гораздо реальнее сегодня угроза, когда не сможете управлять своими гаджетами, это будет делать за вас кто-то другой", - рассказал глава РАН.

На вопрос о том, каким мобильным телефоном он пользуется, Красников ответил: "Иностранным, но в нем отключены основные функции. Нет ни ID, ни геонавигации, ни облачного хранилища, ничего. По сути, служит только для звонков. Из соображений безопасности".

Также, по мнению главы РАН, "надо признать, что смартфон в любой момент может начать рассылать всем сообщения от вашего же имени. И видео подделать".

"А вы будете не в силах этому противостоять. Гаджет станет работать против вас. Это надо тоже учитывать", - отметил Красников.

Академия и ее президент

Российская академия наук была основана 28 января (8 февраля по новому стилю) 1724 года указом императора Петра I. В 2024 году в этот день празднуется ее 300-летний юбилей. Ежегодно, начиная с 2000 года, 8 февраля отмечается День российской науки, установленный указом президента РФ в 1999 году.

Геннадий Яковлевич Красников родился 30 апреля 1958 г. в Тамбове. В 1981 г. Окончил Московский институт электронной техники (ныне Национальный исследовательский университет "МИЭТ") по специальности "автоматика и электроника". Доктор технических наук, профессор. В 1997 г. избран членом-корреспондентом, в 2008 г. - академиком РАН. В 2011 г. стал гендиректором ОАО (ныне АО) "НИИМЭ", которое было создано на базе исследовательского центра ОАО "НИИМЭ и Микрон". Является председателем Научного совета РАН "Квантовые технологии".