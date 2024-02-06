SpaceX перенесла отстыковку миссии Axiom Space на неопределенный срок

Американская компания SpaceX перенесла из-за погодных условий на неопределенный срок отстыковку от Международной космической станции (МКС) корабля Crew Dragon с экипажем из четырех человек в рамках коммерческой миссии Axiom Space.

Возвращение на Землю третьей коммерческой миссии Axiom Space переносилось несколько раз из-за плохой погоды, последний раз отстыковка была намечена на 6 февраля.

"Из-за неблагоприятных погодных условий у побережья Флориды, [корабль] Dragon не будет производить отстыковку от МКС во вторник, - говорится в сообщении опубликованном SpaceX в X (ранее Twitter). - Команды [Space X, Axiom и NASA ] будут отслеживать погодные условия для выбора следующей возможности для отстыковки".

В апреле 2022 года NASA и компания Axiom Space осуществили первую миссию по доставке на МКС полностью коммерческого экипажа. Астронавт-исследователь Майкл Лопес-Алегриа и бизнесмены Ларри Коннор, Марк Пэти и Эйтан Стиббе отправились на борту Crew Dragon 8 апреля и на следующий день прибыли на станцию. Из-за неблагоприятных погодных условий в районе приводнения у побережья штата Флорида возвращение пришлось переносить несколько раз. В общей сложности экипаж пробыл на станции 15 вместо запланированных 10 дней.