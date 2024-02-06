Пользователями Telegram стала практически половина населения России

Доля россиян, которые ежедневно используют мессенджер Telegram, увеличилась на более чем 20% за год и достигла почти половины от общего населения страны в возрасте старше 12 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Mediascope.

Отчет указывает, что по итогам декабря 2023 года, среднесуточный охват Telegram составил 47%, в сравнении с 39% с годом ранее, и 20% в январе 2022 года. Это позволило Telegram занять четвертое место в списке самых популярных интернет-ресурсов, по данным Mediascope.

Первое место по-прежнему занимает WhatsApp, с охватом 67%, демонстрирующий также рост с 61% в четвертом квартале 2022 года. На втором и третьем местах находятся "Яндекс" (56%) и Google (53%) соответственно. "ВКонтакте" занимает пятое место со среднесуточным охватом 45%, а YouTube шестое с 44%. В группе пользователей в возрасте от 12 до 17 лет, Telegram стал абсолютным лидером с охватом 76%, в то время как для "ВКонтакте" и YouTube этот показатель ниже — 69% и 68% соответственно.