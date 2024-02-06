Как ученые научились реагировать на падение метеоритов

В конце января 2024 года над Германией недалеко от Берлина взорвался метеорит. Агентство NASA смогло предупредить о его приближении за 95 минут до столкновения благодаря международной сети планетарной защиты. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Согласно последним данным, на Землю ежегодно падает примерно 44 тонны метеоритного вещества. Мы даже не задумываемся над этим, но каждый день из космоса на нашу планету безостановочно валятся "небесные камни". К счастью, более 95% из них настолько малы, что просто сгорают в верхних слоях атмосферы.

Оставшееся количество все равно впечатляет: каждый год поверхности Земли достигают 17 тысяч метеоритов, три четверти из которых падают в океан. Если такой космический гость будет достаточно большим, то сможет нанести значительный ущерб при ударе или воздушном взрыве. Достаточно вспомнить Челябинский метеорит, выбивший окна в половине домов города.

К счастью, чем крупнее такие объекты, тем реже они встречаются и тем более заметны издалека. Чтобы обнаруживать их заранее, ведущие космические агентства мира разработали и поддерживают Систему планетарной защиты от астероидов. Именно в рамках этой программы в конце января один из десяти мини-спутников NASA Scout смог отследить небесное тело диаметром около метра, которому был присвоен каталожный номер 2024 BX1. Вообще перед NASA стоит задача отслеживать астероиды диаметром более 140 метров, так как они представляют наибольшую опасность. Но побочные данные агентство тоже не игнорирует, и с момента запуска в 2022 году группировка спутников NASA Scout уже восемь раз находила падающие булыжники.

События развивались так. Венгерский астроном Кристиан Шарнецки обнаружил новый астероид с помощью телескопа Шмидта на горной станции Пишкештете. Он передал информацию в Центр малых планет Международного астрономического союза, который и дал задание спутникам отследить траекторию падения. Выяснилось, что 2024 BX1 со стопроцентной вероятностью упадет в 60 километрах от Берлина уже ближайшей ночью, а точнее – буквально через 3 часа. И половина этого времени ушла на окончательное подтверждение данных и вычисление мощности предстоящего взрыва.

Было подсчитано, что до поверхности Земли объект не долетит, а потому нет большого смысла принимать серьезные меры вроде эвакуации. Примерно за полчаса до падения NASA разместило в соцсетях короткий пост: "Крошечный астероид распадется в виде безвредного огненного шара к западу от Берлина, недалеко от Неннхаузена, примерно в 13:32 по центральноевропейскому времени. Если будет ясная погода, любой желающий сможет это увидеть!"

В назначенное время астероид на скорости 20 км/с прожег в небе полосу и взорвался, не долетев до поверхности примерно 30 километров. Огненный шар был настолько ярким, что его видели даже на территории соседней Чехии. Он имел зеленоватый оттенок, что свидетельствует о наличии в составе астероида металлов, таких как железо или никель. Множество видеороликов наблюдателей сразу же заполонили интернет. А через три дня упорных поисков четверо любителей из Польши, прочесывавших местность к западу от Берлина, нашли несколько фрагментов метеорита. Осколки космического странника были переданы специалистам для дальнейшего изучения и классификации.

Из всей этой истории можно сделать вывод: система наблюдения за потенциально опасными небесными телами действительно работает и способна обнаруживать даже относительно небольшие объекты, летящие в сторону Земли. Значит, в случае возникновения серьезной опасности у человечества будет время, чтобы как-то подготовиться. А может быть, даже избежать проблем, перенаправив астероид.