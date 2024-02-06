Представлен Vivo V30 с квадратной вспышкой и AMOLED-дисплеем

Vivo представила смартфон Vivo V30, оснащенный процессором Snapdragon 7 Gen 3, батареей ёмкостью 5000 мАч, AMOLED-экраном и необычной квадратной вспышкой.

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Особенности

Vivo V30 оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1280×2800 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2800 нит. Под экраном находится сканер отпечатков пальцев. Производительность гаджета обеспечивает SoC Snapdragon 7 Gen 3 в тандеме с GPU Adreno 720, 8/12 ГБ оперативной памятью и 128/256/512 ГБ внутренней памятью.

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На задней панели расположена двойная основная камера:

главный датчик OmniVision OV50E на 50 Мп;

широкоугольный объектив на 50 Мп.

Разрешение селфи-камеры составляет 50 Мп;

Ёмкость аккумулятора достигает 5000 мАч. Поддерживается технология быстрой зарядки FlashCharge мощностью 80 Вт, что делает Vivo V30 самым тонким телефоном Vivo с таким аккумулятором – толщина смартфона составляет всего 7,5 мм.

Также стоит отметить необычный дизайном камер новинки. Под квадратным блоком расположен квадратный фонарик, а внутри него ещё один круглый фонарик. Круглый используется для освещения в темноте, а квадратный задействуется при ночной съемке портретов. Производитель утверждает, что такая форма фонаря равномернее освещает лицо без засветов и нежелательных бликов.

Кроме того, подсветка имеется и спереди – возле разговорного динамика расположено два фонарика, которые позволяют делать качественное селфи даже в тёмное время.

Vivo V30 работает под управлением Funtouch 14 на базе Android 14. Производитель обещает выпуск обновлений ОС в течение 50 месяцев.

Сроки выхода, цвета, цена

Vivo V30 скоро будет доступен на более чем 30 рынках, включая Индию, Индонезию, Таиланд, Малайзию, Гонконг, Сингапур, Пакистан, Египет и ОАЭ.

Смартфон выпускается в четырех цветах, каждый со своей отделкой:

Bloom White имеет трехмерный узор лепестков;

Waving Aqua

Lush Green – это версия, меняющая цвет;

Noble Black – со стеклом Fluorite AG.