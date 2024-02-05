В России запретят популяризацию VPN-сервисов. Об этом сообщает Роскомнадзора.

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В ведомстве заявили, что запрет на популяризацию VPN-сервисов вступит в силу в РФ с 1 марта.

Представители Роскомнадзора также напомнили, что работа сервисов, помогающих получить доступ к заблокированному противоправному контенту, запрещена в стране с февраля 2020 года.

«VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам», — уточнили они.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов рассказал, что у российских ведомств есть все необходимые ресурсы для блокировки нелегальных VPN-сервисов. По его словам, Роскомнадзор и правоохранительные органы регулярно выявляют такие приложения и ограничивают к ним доступ.