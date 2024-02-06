Искусственный интеллект помог решить одну из загадок эволюции

Ученые из австралийского Университета Монаша обнародовали данные компьютерного моделирования, которое пролило новый свет на историю происхождения цветов. Применение искусственного интеллекта помогло найти связь между эволюцией цветов и насекомых-опылителей.

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Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Ученые давно подозревали, что эволюционные механизмы, двигавшие развитием насекомых и цветов, были взаимосвязаны. Однако прямых подтверждений тому не было. К тому же было непонятно, что на что повлияло: появление цветов на появление насекомых и других опылителей или наоборот.

И вот в новом исследовании ученые при помощи компьютера смоделировали земной ландшафт, существовавший десятки и сотни миллионов лет назад во время появления первых цветковых растений. По словам ведущего автора работы Алана Дорина, исследователи попутно изучили цветовое восприятие современных пчел на моделируемой доисторической среде.

Они исходили от мысли о том, что насекомые, в том числе пчелы, развили зрительное восприятие окружающей среды задолго до появления первых цветов. Эта теория подразумевает, что опылители таковыми поначалу не являлись, но они уже могли летать и ориентироваться среди камней, листьев, стволов деревьев и кустарников и пр.

"Наши результаты доказали, что первые цветковые растения приобрели более яркие цвета, чтобы выделиться на тусклом фоне и привлечь древних опылителей, - говорит Дорин. - Учитывая то, что Австралия является геологически древним континентом, мы использовали измерения цветового спектра австралийской растительности, чтобы смоделировать ландшафты того времени, когда в мезозойскую эпоху появились первые цветы".

Искусственный интеллект позволил смоделировать изменение ландшафта за длительный период времени, от 252 до 66 миллионов лет назад. В результате моделирования, как сообщается, впервые была установлена сильная связь, показывающая, как зрительное восприятие древних опылителей и пчел руководили эволюцией цветовой гаммы растений.