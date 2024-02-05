Эксперт оценил вероятность создания альтернативы AppStore в России
Специалист в области мобильных технологий Эльдар Муртазин в Разговоре с Рамблером высказался о возможности создания в России магазина приложений для смартфонов iPhone. Эксперт выразил мнение, что соответствующим планам не суждено сбыться из-за ограничений компании Apple.
По информации газеты «Известия», российские разработчики создадут магазин приложений для iOS под названием NashStore. То есть магазин выпустят на iOS, так как на Android он функционирует уже давно. Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин отметил, что функциональность, позволяющая запускать альтернативные маркетплейсы на смартфонах Apple, пока официально подтверждена только в Евросоюзе. В Европе альтернативные магазины приложений появятся с марта.
Никакого магазина приложений [для iPhone в России] не будет, потому что Apple не открывает сторонние магазины приложений для России. И заявления об обратном – это просто пиар не очень успешного стороннего магазина NashStore. Там пытаются «подсветить» себя - то, что они еще существуют. Там надеются, что Apple откроют для России, но компания не работает в стране… Более того, у Apple множество дополнительных условий, аккредитация. В частности, чтобы ваш магазин приложений заработал – нужно положить 1 млн долларов на счет. Но в России их некуда класть – Apple не работает в РФ.Эльдар МуртазинВедущий аналитик Mobile Research Group, аналитик ИИ и рынка мобильной связи
Эксперт подчеркнул, что iOS – это закрытая платформа, которая полностью контролируется компанией Apple.
«Поэтому все попавшие под санкции компании не могут там выпускать свои приложения. Речь идет о крупных российских банках, об РЖД и так далее. Исходя из этого, можно говорить о том, что iOS умирает по пользованию в России в - людям неудобно. Им нужны различные приложения, чтобы пользоваться теми или иными сервисами и услугами», - сказал эксперт, отметив, что в европейских магазинах приложений также нет доступа к российским программам для iPhone.
Число пользователей iPhone в России уже значительно сократилось и будет снижаться в дальнейшем, добавил специалист.
«Пользователи [в России] переходят на Android. Это единственное, что они могут сделать», - заключил он.
Ранее в Apple рассказали о небезопасных приложениях на iPhone.