Никакого магазина приложений [для iPhone в России] не будет, потому что Apple не открывает сторонние магазины приложений для России. И заявления об обратном – это просто пиар не очень успешного стороннего магазина NashStore. Там пытаются «подсветить» себя - то, что они еще существуют. Там надеются, что Apple откроют для России, но компания не работает в стране… Более того, у Apple множество дополнительных условий, аккредитация. В частности, чтобы ваш магазин приложений заработал – нужно положить 1 млн долларов на счет. Но в России их некуда класть – Apple не работает в РФ.

Эльдар Муртазин Ведущий аналитик Mobile Research Group, аналитик ИИ и рынка мобильной связи