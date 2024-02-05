Эксперт спрогнозировал снижение цен на телевизоры в России

За 2023 год российский рынок телевизоров показал высокий темпы роста, однако уже в 2024-м объем продаж сократится на 10-15%. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший менеджер практики «Стратегия роста и продаж» в компании «Рексофт Консалтинг» Антон Зуевич.

По его словам, главным драйвером роста рынка в 2023 году стали китайские бренды, удовлетворившие спрос за счет опциональных и относительно недорогих моделей. Также повлияли изменчивые экономические условиях: постепенное ослабление рубля и рост цен в течение 2023 года стали дополнительными стимулами для перевода денежных накоплений в физические активы.

В 2024 году, по словам Зуевича, спрос на телевизоры заметно сократится.

«Мы ожидаем снижение продаж по итогам 2024 года на 10-15%. Учитывая при этом, что многие россияне реализовали отложенный спрос в 2023 году, а срок использования телевизора составляет от 5 до 7 лет, вероятно, снижение спроса окажется длительным, что повлияет на постепенное снижение цен телевизоров», – сказал он.