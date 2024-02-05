Возникновение жизни на Земле связали с одним минералом

Ученые из Университета Экс-Марсель во Франции пришли к выводу, что жизнь на Земле могла возникнуть благодаря одному минералу. Это оливин – самый распространенный минерал в верхней мантии и основной компонент базальтовых пород, образующих океаническую кору.

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Исследование показало, что этот минерал способен превратить токсичный формальдегид в сахара. Ранние организмы использовали их для получения энергии и создания генетических молекул (РНК и ДНК).

Сложная жизнь сама создает аминокислоты, жиры, сахара и нуклеиновые кислоты. Но первая клетка еще не могла производить собственные строительные блоки. Ученые считают, что они возникли вследствие небиологических реакций.

Французские ученые в ходе исследования смоделировали эти реакции. Так, вместе с астероидами и кометами на древнюю Землю попал формальдегид – простая молекула, состоящая из атома углерода, связанного с двумя атомами водорода и одним атомом кислорода.

Реакция, приводящая к выделению сахаров, начинается с образования молекулы гликолевого альдегида из двух молекул формальдегида. Но без катализатора процесс происходит крайне медленно.

Ученые предположили, что в качестве такого катализатора мог выступить именно оливин. Они поместили минерал и формальдегид в реакционные камеры, заполненные водой и лишенные кислорода – такие условия существовали в гидротермальных источниках на ранней Земле. Через 2, 7 и 45 дней команда измерила продукты реакции.

Результаты показали, что в присутствии оливина гликолевый альдегид и сахара образуются гораздо эффективнее. Оливин также способствовал образованию более сложных сахаров, таких как глюкоза.

Ученые отметили, что оливин широко распространен не только на Земле, но и на других планетах Солнечной системы. Но раньше не было известно о его способности катализировать ключевую для зарождения жизни реакцию, сообщает Eos.org.