В Центробанке рассказали о новой мошеннической схеме в Telegram

Преступники начали похищать аккаунты жителей России, присылая им сообщения от имени администрации Telegram и службы поддержки. Об этом «Газете.Ru» заявили в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу.

В пресс-службе отметили, что пользователи получают сообщения с аккаунтов с названиями: «Администрация Telegram», «Служба поддержки», «Безопасность». В них им советуют в целях повышения безопасности перейти по ссылке и следовать специальной инструкции.

При этом названия ссылок очень похоже на официальный сайт мессенджера. Например, ttps://telegraim.ru, https://telegrain.ru, https://telegrain.online, https://telegramn.ru, https://telegrami.ru, https://telegrami.online, https://tefegram.ru, https://tefegram.online. Если же сделать все по инструкции, которая откроется при переходе, то пользователь лишается аккаунта или своего канала.

«Для дополнительной защиты аккаунта в мессенджере Telegram настоятельно рекомендуем установить двухфакторную аутентификацию в настройках мессенджера. Это пароль, без которого никто кроме вас не сможет подключиться к вашему аккаунту с другого устройства», - посоветовал заместитель начальника Управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов.

По его словам, для того, чтобы подключить дополнительную защиту, необходимо перейти в настройках на вкладку «Конфиденциальность» и выбрать раздел «Облачный пароль».