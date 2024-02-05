Российский 5G запустится в 2025 году

Отечественные базовые станции 5G начнут устанавливаться в российских городах-миллионниках с 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

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По словам Чернышенко, массовое производство российских станций 5G начнется в 2025 году. На год запланирован тираж в тысячу единиц устройств.

В том же году антенны начнут устанавливаться в городах-миллионниках. Массовое же развертывание сети запланировано на 2026 год, тогда 5G заработает и в других крупных городах России. Чернышенко уточнил, что именно такие этапы прописаны в направлении дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи».