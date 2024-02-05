В Apple нашли новый способ борьбы с перегревом iPhone

Инженеры компании Apple нашли новый способ борьбы с перегревом iPhone. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Согласно сообщению инсайдеров, специалисты корпорации могут использовать в смартфоне испарительную камеру, таким образом охлаждая процессор с помощью жидкости. Однако данный способ пока что находится в разработке, хотя испарительные камеры применяют многие производители смартфонов.

Также инсайдеры выяснили, что Apple может решить проблему перегрева с помощью графена — двумерной аллотропной модификации углерода, образованной слоем атомов углерода толщиной в один атом. Графеновая площадка, прикрепленная к процессору, сможет эффективно отводить тепло.

Среди инсайдеров есть версия, что Apple может вернуться к классическому металлическому корпусу в устройствах. Это связано с тем, что титан, который применили в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, слишком сильно нагревается и плохо отводит тепло.