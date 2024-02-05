Ученые заявили об открытии, объясняющем возникновение жизни

Японские космические исследователи выяснили, что 900-метровый околоземной астероид Рюгу, вращающийся вокруг Солнца между орбитами Венеры и Марса, подвергался неоднократным метеоритным бомбардировкам, благодаря которым в его грунте в большом количестве появились аминокислоты, входящие в состав РНК и ДНК, сообщает LIFE.ru. При этом, как пишет издание, ученые полагают, что ранее Рюгу был частью более крупного небесного тела.

Издание поясняет, что японский зонд доставил на Землю образцы грунта с Рюгу. Как выяснили исследователи, в углистой породе содержалось значительное количество глицина, уксусной кислоты, ароматических углеводородов и других весьма сложных органических молекул, и в том числе как минимум 15 основных аминокислот, входящих в состав генома земных живых существ — РНК и ДНК. Кроме того, в породах Рюгу найдена молекулярная вода.

Планетологи установили, что астероид регулярно подвергался бомбардировкам частицами кометной пыли, которые принесли с собой в том числе и молекулы, пригодные для строительства жизни. Через шлейфы кометной пыли проходит и Земля, однако частицы сгорают в ее атмосфере. В случае с безвоздушным Рюгу космические частицы, в том числе содержащие аминокислоты, беспрепятственно достигают его поверхности. Ученые предположили, что аналогичные процессы могли происходить и на Земле несколько миллиардов лет назад, когда наша планета еще была лишена атмосферы. Планетологи пришли к выводу, что жизнь является результатом естественных процессов, которые во Вселенной происходят повсюду.