Не только для фанатов Beats и Apple: обзор наушников Beats Studio Buds +

TWS-наушники Beats Studio Buds + сделаны по классическим лекалам Beats - идеология Apple плюс фирменный звук Beats. Но давайте разберемся, что это значит и насколько Studio Buds + достойны вашего внимания.

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Дизайн и Конструкция

Нам на обзор достались Beats Studio Buds + из полупрозрачного пластика. Их внешний вид отсылает отчасти к дизайну iMac 1998 года, отчасти к дизайну технобренда Nothing. На наш, конечно, субъективный взгляд, именно полупрозрачная версия Studio Buds + выглядит наиболее интересно и свежо. Их просто приятно брать в руки.

Впрочем, если такой технодизайн кому-то покажется слишком экстравагантным, есть и классические цвета: черный, слоновая кость, розовый и серебристый.

У Beats Studio Buds + нет "ножки" характерной для Air Pods, так что по-своему формфактору это типичная "каплеобразная" или "таблеточная" конструкция TWS-наушников с силиконовыми амбушюрами.

В ухо наушник вставляется легко, сидит плотно и не выскакивает при движении. Хотя, как известно, нет такой модели наушников-затычек, которая бы подходила всем, но у большинства пользователей проблем с эргономикой Studio Buds + не будет.

При этом надо понимать, что Studio Buds + - это все же не спортивные наушники. У них нет специальных фиксаторов, а уровень влагозащиты соответствует стандарту IPX4 (защита от пота и брызг). Это означает, что для простого бега, ходьбы и занятий в зале они подойдут, но для более динамичных и экстремальных спортивных активностей нужно ориентироваться на другие модели. Зарядный кейс Studio Buds + небольшой, но и плоским его назвать нельзя. В карман брюк скинни засунуть его проблематично.

Удобство использования и звук

Что касается удобства использования - того, что называют юзабилити, то Beats Studio Buds + одни из самых удобных и простых в использовании наушников. Идеология Apple "включай и пользуйся" здесь реализована на 100%. Подключение к iPhone максимально простое: достаточно открыть кейс для зарядки, дождаться анимации подключения на экране смартфона и нажать "подключиться". Для подключения к Android-смартфону нужно сделать всего на один шаг больше, то есть, нажать на кейсе Studio Buds + кнопку подключения. Дальше все так же просто, как и на iPhone, так как наушники поддерживают Google Fast Pair.

Управление Studio Buds + реализовано с помощью одной физической кнопки на каждом наушнике и комбинации из разного числа коротких и одного длинного нажатия на нее.

Набор нажатий и действий стандартный (пауза/воспроизведение, следующий/предыдущий трек громкость/шумоподавление). Переучиваться, если вы пользовались раньше другими TWS-наушниками, не придется.

Пользоваться Studio Buds + настолько просто, что можно даже не устанавливать фирменное и очень минималистичное приложение Beats. Единственное, для чего оно действительно необходимо, так это для переназначения команд кнопки управления и поиска потерявшихся наушников. И для iOS и для Android поддерживаются опции поиска устройств по их геолокации.

Звук Beats Studio Buds +, с одной стороны, характерный для Beats, с усилением на басах и высоких частотах, с другой, достаточно сбалансированный - это усиление не так выражено, как на других моделях Beats. Если можно так сказать - это лайтовая реализация подхода Beats к звуку. Эквалайзера и прочих "улучшайзеров" в приложении нет, зато у Studio Buds + есть поддержка Dolby Atmos, так что если ваш смартфон, планшет или компьютер поддерживают звук Dolby, то можно порадовать себя объемным звуком. Во время тестирования мы использовали эквалайзер и звуковые настройки смартфона, и надо сказать, что Studio Buds + оказались на удивление гибкими в плане смены характера звучания. Это значит, что у их владельца есть возможность радикально поменять характер звука без ущерба его качеству.

Список поддерживаемых музыкальных кодеков довольно аскетичен. SBC и AAC, что, учитывая бизнес-фокус Beats на продукты Apple, вполне объяснимо.

Шумоподавление и режим разговора

С режимом активного шумоподавления (ANC) Beats Studio Buds + все так же просто, как и со всем остальным. Его можно либо включить, либо выключить. Никаких настроек, режимов и прочих заморочек. Что касается его уровня, то низкочастотные шумы он гасит довольно эффективно, а вот со средне- и высокочастотным шумом справляется хуже. Пассивное шумоподавление тоже имеется, так что пользоваться Studio Buds + можно даже в адски шумном московском метро. Причем как слушать музыку, так и разговаривать.

Режим прозрачности, то есть усиление внешних звуков, в Studio Buds+ реализовано довольно грамотно. Окружающие звуки слышны, но они выровнены по громкости и не "бьют по ушам". Beats утверждает, что Studio Buds + автоматически анализирует звук, когда активны режимы ANC или прозрачности, чтобы исправить любые возникающие в результате звуковые артефакты (о звуковых артефактах при активном шумоподавлении немного позже).

Время автономной работы и зарядка

Со временем автономной работы у Studio Buds + тоже полный порядок. До 36 часов общего времени прослушивания, до 9 часов от наушников, плюс три дополнительных зарядки от зарядного кейса. При включенном режиме ANC/прозрачности - до 24 часов прослушивания, до 6 часов от наушников и три дополнительных зарядки от зарядного чехла. Это говорит о том, что у владельца Studio Buds + быстрее устанут уши, чем разрядятся наушники.

Отдельно стоит отметить режим быстрой зарядки. Благодаря фирменной технологии Fast Fuel 5-минутная зарядка обеспечивает до 1 часа воспроизведения.

Недостатки

Если, дочитав до этого момента, вы подумали, что нам в Beats Studio Buds + понравилось все, то вы сильно ошиблись. Список того, что можно предъявить Beats за Studio Buds +, тоже получился солидным.

Начнем с конструкции, точнее, с кнопки управления. Да, многим не нравится сенсорное управление, а физическая кнопка на Studio Buds + исключает случайные срабатывания. Но тройное и даже двойное нажатие на физическую кнопку в отличии от легкого касания сенсора часто сдвигает наушник в слуховом канале. После этого пропадает точность и плотность его фиксации, так что наушник приходится поправлять.

Теперь перейдем к управлению. Минимализм и простота - это хорошо, но есть все же здравый смысл. Очень странно, что левый и правый наушник могут работать только в синхронном режиме, то есть нельзя настроить управление так, чтобы, например, двойное нажатие на кнопку на правом наушнике переключало на следующий трек, а на левом на предыдущий. Из-за такого подхода комбинаций нажатий не хватило на полноценную реализацию управления. То есть нужно выбрать - либо долгим нажатием переключить шумоподавление и прозрачность, либо управлять громкостью. Но и это еще не все. При переключении активного шумоподавления, прозрачности и их выключения вместо голосового сообщения о смене режима наушники проигрывают затейливые трели, и догадаться, в каком режиме они сейчас находятся, можно лишь ориентируясь на изменение характера звука, что получается далеко не всегда.

Активное шумоподавление. Во-первых, оно уступает некоторым конкурентам в своей ценовой категории в том, что касается подавления среды и высокочастотных шумов. Во-вторых, при включении шумоподавления ощутимо прибавляется низких частот. Да, звук при этом по-прежнему хорош, но приходится лезть в настройки эквалайзера смартфона и включать специально настроенный под шумоподавление пресет, уменьшающий интенсивность низких частот. Можно, впрочем, этого не делать и включать ANC, когда хочется басов побольше, но это не совсем конвенциональное использование активного шумоподавления.

И жаль, конечно, что в премиальной модели отсутствуют кодеки для музыки высокого разрешения: aptX HD, aptX Adaptive и LDAC. Это объяснимо бизнес-фокусом Beats на Apple, чьи смартфоны и планшеты не поддерживают эти кодеки, но пользователям Android от этого не легче, при всем уважении к AAС.

А еще кейс наушников не поддерживает беспроводную зарядку. Так и хочется потроллить Studio Buds + и спросить их: "А вы точно премиальные наушники?"

Сегодня актуальная цена Beats Studio Buds + в России около 22-23 тысяч руб. Мы понимаем, что Beats премиальный бренд, а Studio Buds + премиальная модель с хорошим звуком и все такое прочее, но такой ценник точно подойдет не каждому.

Основные характеристики:

Система активного шумоподавления;

Диапазон частот 20-20000 Гц;

6 микрофонов;

Радиус действия 10 м;

Функции управления - ответ/завершение вызова, воспроизведение/пауза, трек, следующий/предыдущий, включение/выключение активного шумоподавления;

Голосовой набор;

Время работы в режиме музыки 9 ч;

Быстрая зарядка 5 мин = 1 ч;

Время работы с зарядным чехлом 36 ч;

Разъем питания USB Type-C;

Режимы активного шумоподавления и прозрачности;

Поддержка Dolby Atmos;

Силиконовые амбушюры;

Класс влагозащищенности IPX4;

Светодиодный индикатор;

Цвета - прозрачный, черный, слоновая кость, розовый, серебристый.

4 пары сменных амбушюров

Размеры наушника - высота 1,5 см, ширина 2,05, глубина 1,85 см

Вес наушника 5 г

Размеры кейса - длина: 7,2 см, ширина: 5,1 см, высота 2,55 см

Вес кейса: 49,0 г.

Заключение