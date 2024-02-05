Samsung Galaxy S24 Ultra обошел iPhone 15 Pro Max в хранении данных

Битва между Samsung и Apple разгорается, когда новый Samsung Galaxy S24 Ultra бросает очередной вызов iPhone 15 Pro Max. Кто вышел победителем в скорости работы внутреннего накопителя, рассказали в Gadget Insiders.

Samsung вышел в лидеры, демонстрируя скорость работы внутренней памяти на 75% выше, чем у iPhone 15 Pro Max. Это впечатляющее достижение объясняется тем, что Samsung использует технологию UFS нового поколения, превосходя по скорости хранения данных NVMe, которую продолжает использовать Apple.

Независимые бенчмарки рисуют четкую картину. Скорость последовательного чтения у S24 Ultra составляет 2 547 МБ/с по сравнению с 1 450 МБ/с у iPhone 15 Pro Max. Даже скорость записи на накопитель S24 Ultra выше — 1 442 МБ/с против 1 257 МБ/с у iPhone. Но скорость — не единственный фактор. S24 Ultra может похвастаться более низкой задержкой.