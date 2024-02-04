Найдены останки древней рыбы с самой длинной нижней челюстью

Удивительная эволюция челюстей

© © Beat Scheffold (Zürich) и Christian Klug / Royal Society

Представьте себе рыбу с экстремальным прикусом. Знакомьтесь: Alienacanthus malkowskii, ископаемая рыба возрастом 365 миллионов лет с самым длинным прикусом из когда-либо обнаруженных, обнаруженная исследователями из Цюрихского университета и Лондонского музея естественной истории.

Ранее считавшиеся странными плавниковыми шипами, эти окаменелости оказались массивными, удлиненными нижними челюстями, не похожими ни на какие другие, встречавшиеся ранее. В отличие от большинства животных, у которых верхняя челюсть выступает вперед, у Alienacanthus нижняя челюсть была вдвое длиннее черепа и оснащена острыми, загнутыми назад зубами для захвата добычи.

Royal Society

Эта причудливая адаптация ставит под сомнение наше понимание эволюции челюстей у ранних позвоночных. Почему такой экстремальный прикус? Исследователи предполагают, что он мог служить для того, чтобы сбивать с толку или травмировать пищу, подобно современным меч-рыбам и ихтиозаврам. Уникальное строение челюстей также намекает на независимое движение верхней челюсти.