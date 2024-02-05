В России создадут магазин приложений для iPhone

Владельцам iPhone в ближайшем будущем будет предоставлена возможность устанавливать альтернативные магазины приложений. Изначально это изменение планируется только для жителей Европейского Союза - в соответствии с законом о цифровых рынках компания Apple должна разрешить работу таких приложений на iOS до 7 марта 2024 года, пишет газета "Известия".

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Российские разработчики маркетплейса видят в этой возможности потенциал и надеются, что российские пользователи также смогут воспользоваться этим новшеством, уточняется в материале издания.

Так, генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин сообщил журналистам, что они планируют создать отечественный магазин приложений для iOS под названием NashStore.

Однако на текущий момент функциональность, позволяющая запускать альтернативные магазины на устройствах Apple, официально подтверждена только в ЕС. Несмотря на это, Щельцин отметил, что возможно обойти региональные ограничения, если альтернативные магазины не будут доступны в России.

Эксперты также подчеркивают, что при выборе региона при активации устройства iOS пользователи могут столкнуться с трудностями, связанными с доступностью приложений для определенных стран. Например, чтобы использовать магазин приложений на территории РФ, пользователю может потребоваться выбрать регион из стран Европы. Это может вызвать проблемы с работой некоторых функций в приложениях, таких как музыка или кино.