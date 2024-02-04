Apple выпустила необычный USB-кабель за 27 тысяч рублей

Вскоре после выпуска гарнитуры смешанной реальности Vision Pro компания Apple представила для нее специальный аксессуар Developer Strap по цене $299 (примерно 27 тыс. руб. по курсу на 4 февраля 2024 года.). Об этом сообщает издание The Verge.

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Developer Strap представляет собой донгл с разъемом типа USB-C, который позволяет подключать Vision Pro к компьютерам Mac. К гарнитуре аксессуар подключается посредством специального сокета, который по умолчанию предназначен для аудиоремешка.

Apple позиционирует новинку как средство «ускорения разработки приложений и игр с интенсивным использованием графики». Предполагается, что порт позволяет выполнять такие задачи, как компиляция и отладка приложений, без необходимости полагаться на Wi-Fi-соединение. Apple не уточняет, позволяет ли Developer Strap передавать файлы.

Покупка Developer Strap доступна только для обладателей платного профиля разработчика. Остальные пользователи аксессуар приобрести не могут.