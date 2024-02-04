Ученые установили причины падения города библейского Голиафа
Археологи ответили на вопрос, как пал город библейского Голиафа Геф. Об этом сообщает РИА Новости.
В Библии упоминается, что город Геф сожгли арамеи. Но археологи считают, что к разрушению города причастны более могущественные силы.
Согласно Писанию, Геф находился там, где сейчас располагается местечко Телль-эс-Сафи между израильскими городами Ашкелон и Бейт-Шемеш. В Библии описана битва, которая разразилась в этом месте между Иудейским государством и филистимлянами. В библейской битве сошли Давид и Голиаф.
В Библии упоминается, что город Геф примерно в VIII веке до нашей эры разрушила армия арамейского царя Азаила. Однако анализ кирпича с места, где стоял город, показал, что все дома практически сгорели, причем так, как будто пожар полыхал в течение десятилетий.
В результате ученые пришли к выводу, что город мог быть сожжен врагами, которые смогли проникнуть за стену.
До этого газета The Washington Post писала, что в Египте планируют реализовать проект по восстановлению гранитных блоков на поверхности пирамиды фараона Менкауре — одной из трех главных пирамид в Гизе.