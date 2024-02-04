Samsung и Qualcomm договорились о многолетних поставках процессоров Snapdragon

Стало известно о заключении многолетнего контракта между Samsung и Qualcomm на поставку чипов Snapdragon 8, несмотря на высокие баллы SoC Samsung Exynos 2400 Deca-core. Поставки начинаются с 2024 года.

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Этими процессорами будут оснащены Ultra-модели Samsung Galaxy S и младшие версии, но распространяться это будет на рынки США и Китая.. Согласно заключённому между вендорами контракту, первые модели Samsung, получившие Snapdragon 8, — Galaxy S24.

Известно, что будущие девайсы серий Galaxy S и Z будут работать на базе прикладных чипов Snapdragon, но тоже в зависимости от региона.