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Космонавт Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите

Командир отряда космонавтов Роскосмоса, специальный корреспондент ТАСС на Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите.

Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите
© РИА Новости

Сегодня в 11:30:08 мск Кононенко превысил достижение российского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миссий (с 1998 по 2015 годы) провел в космосе в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

Командир отряда космонавтов сейчас совершает пятый за свою карьеру космический полет. Ожидается, что 5 июня в 00:00:20 мск он станет первым человеком, который проведет в околоземном пространстве в сумме 1 тыс. суток. В июне спецкор ТАСС отметит в космосе свое 60-летие, а по завершении годовой экспедиции его суммарный налет составит 1 110 суток.

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Олег Кононенко родился 21 июня 1964 года в городе Чарджоу Туркменской ССР (ныне Туркменабат, Туркмения). Свой первый полет в космос он совершил в апреле 2008 года, отправившись на МКС на корабле "Союз ТМА-12". По возвращении из своей первой экспедиции на станцию космонавту были присвоены звания Героя Российской Федерации и летчика-космонавта РФ.-

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