Человеческие следы возрастом 90 тысяч лет нашли на пляже в Марокко

Две тропы, проложенные людьми около 90 тысяч лет назад, нашли французские ученые на одном из пляжей в Марокко. Эти отпечатки – одни из самых древних, обнаруженных на территории Северной Африки и Южного Средиземноморья.

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Обнаруженные тропы состоят из 85 хорошо сохранившихся отпечатков босых ног, буквально вдавленных в песчаный пляж. Как рассказал ведущий автор исследования Мунсеф Седрати из Университета Южной Бретани, первый след был замечен еще в 2022 году. Правда, тогда ученые не поверили, что отпечаток принадлежит ноге человека. Однако при проведении тщательного анализа береговой линии им удалось обнаружить целых две цепочки следов.

По мнению ученых, отпечатки оставили, по меньшей мере, пять человек. Среди них были дети, подростки и взрослые.

Следы хорошо сохранились благодаря расположению пляжа на каменистой платформе, покрытой глинистыми отложениями. Отпечатки остались на глине, затем приливные волны занесли их песком. Датировать возраст находки удалось при помощи метода оптически стимулированной люминесценции. Благодаря ему возраст артефактов можно определить по возрасту минералов кварца, с учетом того, когда они в последний раз подвергались воздействию солнечного света, пишет журнал Scientific Reports.