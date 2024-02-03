На Западе объявили о конце эпохи традиционных соцсетей

Традиционные западные соцсети пришли в упадок. Люди больше не хотят открыто высказываться, и предпочитают закрытые чаты и каналы. Это выгодно провокаторам и распространителям фейков, пишет The Economist.

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«Магия социальных сетей заключалась в том, чтобы объединить личное с массовым. Теперь эта смесь снова распадается на две части. Публикации все чаще переходят в закрытые группы. То, что Цукерберг назвал цифровой «городской площадью», начало перестраиваться и создает проблемы», — пишет издание.

Люди стали публиковать меньше. Доля американцев, которые говорят, что им нравится документировать свою жизнь в Интернете, за 4 последние года упала с 40% до 28%. Дебаты переходят на закрытые платформы, такие как WhatsApp и Telegram.

Например, после начала украинского кризиса значительно выросла популярность Telegram.

Новый мир социальных сетей приносит и свои проблемы. Приложения для обмена сообщениями в основном не модерируются. Некоторые группы Telegram, насчитывающие 200 000 человек, «больше похожи на нерегулируемые трансляции, чем на разговоры».

«Политики в Индии использовали WhatsApp для распространения лжи, которая наверняка была бы удалена из открытой сети, такой как Facebook», — отмечает The Economist.

По мере того как люди переходят в закрытые группы, оставшиеся открытые сети становятся менее полезными из-за снижения количества публичных публикаций.

Издание считает, что из-за закрытости новых соцсетей получат выгоду, «провокаторы вроде Трампа» и торговцы дезинформацией.