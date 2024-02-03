«Луна-9» на Луне: как советская станция покорила спутник Земли

Советская автоматическая межпланетная станция «Луна-9» успешно достигла поверхности Луны 58 лет назад — 3 февраля 1966 года. Это событие стало первым в истории освоения космического пространства — аппарат совершил мягкую посадку на спутник Земли.

© News.ru

Как сообщал NEWS.ru, с 1963 по 1965 год СССР осуществил 11 запусков в рамках лунной программы. Но только три аппарата — «Луна-5», «Луна-7» и «Луна-8» — достигли поверхности космического тела. Однако все они разбились. В остальных случаях было множество причин, которые мешали достичь Луны: взрывы ступени ракеты-носителя, ошибки ориентации, выход на околоземную орбиту, но невозможность разогнаться для полета до планеты-спутника.

«Луна-9» успешно выполнила миссию — станция совершила успешную посадку и связалась с Землей. Всего было установлено семь сеансов связи общей длительностью около восьми часов. Запаса источников питания у лунной станции хватило на трое суток. Во время сеансов было передано первое в истории человечества панорамное изображение лунной поверхности. Оно подтвердило гипотезу советских астрономов Всеволода Шаронова и Надежды Сытинской о «метеорно-шлаковом» строении внешнего покрова планеты.

Как была устроена «Луна-9», показано в инфографике NEWS.ru.