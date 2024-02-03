ChatGPT не появится в «Госуслугах»

В корпорации OpenAI прокомментировали ситуацию с якобы запуском чат-бота ChatGPT на «Госуслугах». Об этом сообщает ТАСС.

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Представители компании опровергли новость о том, что ChatGPT будет доступен на российском государственном портале. Разработчик популярного чат-бота также подкрепил свой комментарий списком из 130 стран, в которых работает ChatGPT — России среди них нет.

О том, что ChatGPT не будет добавлен на «Госуслуги», 1 февраля Антон Горелкин. Вместо него на портале появится чат с использованием технологии GPT (Generative Pre-trained Transformer) от российских программистов. По его словам, путаница произошла из-за того, что СМИ неправильно процитировали министра цифрового развития Максута Шадаева.

Минцифры России сообщало, что на «Госуслугах» будет доступен робот «Макс», в который будет интегрирована российская языковая модель. Технологию запустят в тестовом режиме в 2024 году.