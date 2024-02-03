Google прекратит хранить резервную копию всего Интернета

Компания Google решила отказаться от одной из старейших функций своей поисковой системы — демонстрации копий сайтов, хранящихся в кэше Google. Это подтвердил специалист по поисковому сервису Google Дэнни Салливан в публикации в своем блоге в социальной сети X (ранее — Twitter).

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«Да, функцию удалили. Я знаю, это грустно. Мне тоже грустно. Это одна из наших старейших функций. Но кэш был нужен, чтобы помогать загружать страницы, поскольку раньше с этим были сложности. Сегодня ситуация значительно улучшилась. Поэтому от кэша решили отказаться», — объяснил Салливан.

Эксперт предположил, что поиск Google в будущем может начать давать ссылки на архивные версии страниц, хранящиеся на ресурсах сервиса Internet Archive.

Функция показа версии страницы в кэше Google исчезла у некоторых пользователей еще в декабре 2023 года. Она, в том числе позволяла получать доступ к материалам, которые были удалены или изменены.

Кэшированные ссылки на более ранние версии страниц располагались в меню рядом с каждым результатом на странице поиска Google. Поскольку поисковый робот системы сохранял копии буквально каждого ресурса, у Google появился архив практически всего Интернета, размеры которого, вероятно, исчисляются в петабайтах (1 петабайт — 1 тыс. терабайт) данных.