Adobe представила приложение Firefly AI для Apple Vision Pro

Компания Adobe объявила, что ее инструмент искусственного интеллекта Firefly, используемый, например, в Photoshop для генерации изображений, теперь стал доступен в виде нативного приложения для Apple Vision Pro. Он призван повысить опыт пользователей, позволяя перемещать и размещать созданные изображения в реальном мире.

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Интерфейс приложения Firefly для visionOS должен быть знаком тем, кто использовал веб-версию этого инструмента. Пользователям нужно ввести текстовое описание в поле запроса внизу и нажать «создать». Приложение предоставит четыре различных изображения, которые можно перемещать по дому, создавая виртуальные постеры или печатные работы.