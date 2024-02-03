Lenovo создаст суперкомпьютер в Германии

Компания Lenovo объявила о заключении соглашения на совместное строительство нового вычислительного кластера высокой производительности (HPC) с Университетом Падерборн (Германия). Интеграцию новой системы проведет партнер по HPC, pro-com DATENSYSTEME.

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Установка запланирована на второе полугодие текущего года и ожидается, что система будет работать не менее 5 лет. С 2025 года часть вычислительной системы будет предоставлена для национальных исследований в рамках Национального центра высокопроизводительных вычислений (NHR).

HPC-система также будет доступна всем исследователям Университета Падерборн и другим ученым в рамках научных исследований в регионе Северный Рейн-Вестфалия. Новая система HPC с удвоенной почти вычислительной мощностью будет дополнять текущий суперкомпьютер Noctua 2 в Центре параллельных вычислений Падерборна (PC2).