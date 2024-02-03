Amazon запустил нового ИИ-помощника для шопинга

Amazon представил нового ИИ-помощника для шопинга Rufus, обученного на каталоге продуктов Amazon, отзывах клиентов, вопросах и ответах в сообществе и «информации из всего Интернета». В настоящее время он доступен ограниченному числу клиентов Amazon, но расширится в ближайшие недели.

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Компания видит ассистента как единый ресурс для всех потребностей покупателей. Rufus может отвечать на вопросы и предоставлять сравнения.

ИИ-помощник может представлять общие советы по категориям товаров, такие как вещи, на которые стоит обратить внимание при выборе наушников. Он также может давать контекстные советы, основанные на конкретных действиях (например, о походах) или событиях (праздниках или торжествах). Кроме того, он может рекомендовать подарки для людей с определенными вкусами или советовать по покупкам ко времени праздников.