Ученые впервые напечатали на 3D-принтере ткань человеческого мозга
Команда ученых из Университета Висконсин-Мэдисон впервые напечатали на 3D-принтере ткань мозга, которая может расти и функционировать, сообщает журнал Cell Stem Cell.
«Мы напечатали кору головного мозга и полосатое тело, и то, что мы обнаружили, было весьма поразительным», - говорят специалисты.
Это достижение имеет важное значение для ученых, изучающих мозг и работающих над лечением широкого спектра неврологических нарушений и нарушений развития нервной системы.
Ранее директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Алексей Малышев в эфире НСН порассуждал о чипировании людей и указал на риски операций по внедрению имплантов в мозг.