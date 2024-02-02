Ученые впервые напечатали на 3D-принтере ткань человеческого мозга

Команда ученых из Университета Висконсин-Мэдисон впервые напечатали на 3D-принтере ткань мозга, которая может расти и функционировать, сообщает журнал Cell Stem Cell.

«Мы напечатали кору головного мозга и полосатое тело, и то, что мы обнаружили, было весьма поразительным», - говорят специалисты.

Это достижение имеет важное значение для ученых, изучающих мозг и работающих над лечением широкого спектра неврологических нарушений и нарушений развития нервной системы.