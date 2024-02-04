Найден первый отпечаток кроны древнего дерева

Ученые из Колледжа Колби (США) впервые обнаружили отпечатки кроны дерева каменноугольного периода. Визуализация окаменелости показала растение, похожее на гигантский ершик. Исследование было опубликовано в журнале Current Biology.

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Открытие было совершено на дне древнего рифтового озера во время раскопок на территории канадской провинции Нью-Брансуик. По словам археологов, дерево могло упасть в озеро в результате землетрясения, поэтому оно сразу было погребено под слоем ила и осадочных пород, благодаря чему и сохранилось до наших дней. Находке около 359-347 млн лет, что соответствует каменноугольному периоду. В то время древесная растительность занималась большую часть суши.