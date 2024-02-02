В Африке обнаружены многоножки с "инопланетными головами"

Исследователи из Университета Саншайн-Кост при проведении изысканий в Танзании обнаружили новый род и пять новых видов многоножек, которые обитают в отдаленных районах африканских джунглей. Внешний вид этих существ настолько поразил биологов, что они сравнили их с инопланетными героями франшизы "Звездные войны".

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Об открытии сообщает Phys.org. Руководитель исследования профессор Энди Маршалл рассказал, что найденные многоножки отличаются своими головами, которые, по его словам, чем-то напоминают персонажей "Звездных войн" - знаменитой фантастический кинофраншизы. Существа с "инопланетными головами", как оказалось, обитают среди лесной подстилки и рыхлой почвы в отдаленных горах Удзунгва в Танзании.

Новый род получил название Udzungwastreptus, а пять новых видов: Lophostreptus magombera, Attemsostreptus cataractae, Attemsostreptus leptoptilos, Attemsostreptus julostriatus и Udzungwastreptus marianae. Команда подробно описала их в Европейском журнале таксономии (European Journal of Taxonomy). Кстати, образцы найденных многоножек сейчас находятся в Датском музее естественной истории при Копенгагенском университете.

"Многоножки помогут нам оценить две совершенно разные теории о роли виноградных лоз в восстановлении лесов: являются ли лозы подобием повязок, защищающих раны, или "паразитов", удушающих лес, - говорит Маршалл. - Во время полевых исследований мы регистрируем многоножек всех размеров, чтобы измерить процессы восстановления лесов, потому что они являются отличными индикаторами здоровья леса. Но мы не осознавали значимость этих видов, пока мириаподологи не изучили найденные нами образцы".