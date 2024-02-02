Установлено предназначение таинственного 37 000-летнего артефакта

Историки из Тюбингенского университета представили исследование, доказывающее, что найденный на территории Германии таинственный предмет из слоновой кости был предназначен не для ритуальных целей, а для практически промышленного изготовления веревок.

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Как сообщает Phys.org, речь идет об артефактах, найденных в 2015 году в пещере Холе-Фельс, на юго-западе Германии. Тогда было обнаружено несколько предметов из слоновой кости, которые несли на себе явные следы обработки. Например, один из таких предметов содержал четыре отверстия, которые не могли образоваться естественным путем.

Датировка артефактов показала, что они были изготовлены примерно 37 000 лет назад. Также было установлено, что изделия, вероятнее всего, были изготовлены из бивня мамонта. Что касается функционального назначения артефактов, то до сих пор ученые называли их древними произведениями искусства, которые, возможно, имели сакральное значение и использовались для проведения ритуальных церемоний.

Однако новое исследование эту идею частично опровергает. По крайней мере, один из таинственных артефактов мог использоваться сугубо для практических целей. Историки провели эксперименты, доказавшие, что артефакт с четырьмя отверстиями можно использовать для изготовления веревки. Этот инструмент значительно облегчает указанную работу.

Известно, что древние люди, жившие на юго-западе современной Германии, умели плести веревки еще тысячи лет назад. Как именно они это делали, оставалось тайной, завеса которой теперь, похоже, приоткрыта. Видимо, уже 37 тысяч лет назад у людей имелись инструменты, при помощи которых можно было наладить промышленное, по сути, производство веревки.

В данном случае артефакт, который в исследовании описывается как "дубинка длиной около 21 сантиметров", поначалу напомнил ученым биту для игры в крикет, только с четырьмя отверстиями, вырезанными в самой плоской части. На краях отверстий были обнаружены следы износа, а также канавки, указывающие на то, что через них неоднократно что-то протягивали. Кроме того, на поверхности артефакта были найдены следы органики. Лабораторный анализ показал, что это был какой-то растительный материал.

Все это и натолкнуло исследователей на мысль об изготовлении веревки. Чтобы проверить свою догадку, они создали точную копию "дубинки", а затем свили с ее помощью веревку. При этом экспериментировали с разными растительными материалами, включая крапиву, иву, липу, коноплю, лен и даже сухожилия оленя. Результаты показали, что "дубинка" прекрасно подходит для изготовления веревки. Необходимо лишь пропускать отдельные пряди через отверстия и с другой стороны сплетать их вместе.