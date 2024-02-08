Как сделать домашний Wi-Fi быстрее: 5 советов

Wi-Fi никогда не бывает слишком быстрым. Даже если вам не на что жаловаться, беспроводное подключение всего можно сделать лучше, не потратив на это много времени и сил. Портал Wired рассказал, как можно «прокачать» домашний Wi-Fi.

© Unsplash

Передвиньте роутер

Держать роутер, например, где-то в шкафу — плохая идея. Стены, ящики и книжные полки могут приглушить сигнал Wi-Fi, поэтому правильное расположение роутера может повысить скорость связи. Идеальное место зависит от планировки вашего дома, но постарайтесь не прятать устройство в труднодоступном уголке. Чем ближе оно к телефону, телевизору или компьютеру, тем лучше.

Перейдите на сетевой кабель

Да, при наличии роутера вовсе необязательно постоянно пользоваться беспроводным подключением. Кабель сделает Интернет более быстрым и стабильным, плюс расположение роутера не повлияет на качество связи. Если вы собираетесь играть в многопользовательские игры по сети или проводить стримы, то кабель — самый надежный вариант. Но да, вам придется подумать над тем, как протянуть его до устройств.

Поменяйте канал или частоту

Сигнал Wi-Fi разделен на каналы, и каждый роутер использует один из них для коммуникации между устройствами в доме. Если ваши соседи пользуются тем же каналом беспроводной связи, то нагрузка на него может привести к снижению скорости. Для того, чтобы проверить, как можно сменить канал, почитайте инструкцию к вашему роутеру.

А если говорить о частотах, то 5 ГГц обеспечит самое быстрое подключение, хотя дальность сигнала будет меньше, чем на 2,4 ГГц. Многие современные роутеры используют двухканальную технологию, поэтому вы можете оставить обе частоты включенными: старые устройства нередко поддерживают только 2,4 ГГц.

Подумайте о покупке ретранслятора

Если вы не хотите разбираться в настройках роутера и можете позволить себе потратить деньги, то есть смысл подумать о ретрансляторе (или репитере). По сути, эти устройства подключаются в свободную розетку, подключаются к вашей беспроводной сети и расширяют зону покрытия Wi-Fi. Обычно их не сложно настроить, и они эффективно избавляются от мертвых зон в больших помещениях. Но имейте в виду, что сигнал ретранслятора будет не таким мощным, поэтому расположение все еще важно.

Перезагрузите роутер