Как сделать домашний Wi-Fi быстрее: 5 советов
Wi-Fi никогда не бывает слишком быстрым. Даже если вам не на что жаловаться, беспроводное подключение всего можно сделать лучше, не потратив на это много времени и сил. Портал Wired рассказал, как можно «прокачать» домашний Wi-Fi.
Передвиньте роутер
Держать роутер, например, где-то в шкафу — плохая идея. Стены, ящики и книжные полки могут приглушить сигнал Wi-Fi, поэтому правильное расположение роутера может повысить скорость связи. Идеальное место зависит от планировки вашего дома, но постарайтесь не прятать устройство в труднодоступном уголке. Чем ближе оно к телефону, телевизору или компьютеру, тем лучше.
Перейдите на сетевой кабель
Да, при наличии роутера вовсе необязательно постоянно пользоваться беспроводным подключением. Кабель сделает Интернет более быстрым и стабильным, плюс расположение роутера не повлияет на качество связи. Если вы собираетесь играть в многопользовательские игры по сети или проводить стримы, то кабель — самый надежный вариант. Но да, вам придется подумать над тем, как протянуть его до устройств.
Поменяйте канал или частоту
Сигнал Wi-Fi разделен на каналы, и каждый роутер использует один из них для коммуникации между устройствами в доме. Если ваши соседи пользуются тем же каналом беспроводной связи, то нагрузка на него может привести к снижению скорости. Для того, чтобы проверить, как можно сменить канал, почитайте инструкцию к вашему роутеру.
А если говорить о частотах, то 5 ГГц обеспечит самое быстрое подключение, хотя дальность сигнала будет меньше, чем на 2,4 ГГц. Многие современные роутеры используют двухканальную технологию, поэтому вы можете оставить обе частоты включенными: старые устройства нередко поддерживают только 2,4 ГГц.
Подумайте о покупке ретранслятора
Если вы не хотите разбираться в настройках роутера и можете позволить себе потратить деньги, то есть смысл подумать о ретрансляторе (или репитере). По сути, эти устройства подключаются в свободную розетку, подключаются к вашей беспроводной сети и расширяют зону покрытия Wi-Fi. Обычно их не сложно настроить, и они эффективно избавляются от мертвых зон в больших помещениях. Но имейте в виду, что сигнал ретранслятора будет не таким мощным, поэтому расположение все еще важно.
Перезагрузите роутер
Очевидный совет, но тем не менее. Перезагрузка роутера действительно может сделать подключение более быстрым, по крайней мере на моделях, использующих частоту 2,4 ГГц. После перезагрузки устройство выберет другой канал связи с наименьшим уровнем помех, что повысит скорость Wi-Fi.