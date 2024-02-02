Из App Store исчезло приложение банка «Ак Барс»

В пятницу, 2 февраля, из магазина приложений Apple пропало приложение банка «Ак Барс». Как сообщили в Telegram-канале банка, приложение временно недоступно.

© Unsplash

В банке подчеркнули, что для уже установленных приложений необходимо отключить автовыгрузку и автообновление.

На Android-смартфоны приложение «Ак Барс» можно скачать в RuStore, NashStore, AppGallery и Galaxy Store, а также на сайте банка. Также можно пользоваться интернет-банком, установив на экран телефона ярлык, ведущий на веб-версию.

В сентябре 2023 года Минфин США включил «Ак Барс» в свой санкционный список. Санкции включают блокировку активов на территории Штатов, а также запрет для американских лиц на взаимодействие с организацией, попавшей в санкционный список.