Лучшие приложения для создания музыки на iOS и Android

Порой даже тем, кто ничего не понимает в музыке, хочется попробовать себя в продюсерском ремесле: сделать простенький бит, поиграться с эффектами, дать волю творческой жилке. Портал makeuseof.com поделился списком лучших приложений для битмейкинга.

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Groovepad

Groovepad позволяет создавать аранжировки в широком спектре жанров: от house до drum-and-bass и дабстепа. Приложение использует цветовую кодировку для маркировки инструментов в зависимости от их роли, и для того, чтобы добавить новый звук в микс, достаточно просто нажать на иконку. Groovepad достаточно дружелюбен к новичкам, поэтому вы быстро освоитесь и сможете создавать свою музыку.

Drum Pads 24

Drum Pads 24 позволяет создавать треки в двух режимах: в реальном времени или при помощи зацикленных дорожек. Помимо этого, приложение сортирует инструменты по жанрам, которые можно сохранять в закладки или даже загружать для оффлайн-режима. Редактор треков в Drum Pads 24 разрешает менять BPM и подстраивать ритм дорожек за счет простого интерфейса.

Creator by LANDR

Creator — онлайн-редактор от LANDR, продюсерской платформы, которая обладает большой библиотекой сэмплов. В архиве можно найти тысячи бесплатных звуков всех категорий, в том числе вокальные фрагменты, басы и эффекты. Для того, чтобы создать трек, нужно просто найти подходящие звуки по инструменту, жанру, темпу или тональности.

Remixlive

Если вы хотите найти что-то похожее на компьютерные DAW программы, то Remixlive — идеальный вариант. Приложение имеет широкий выбор бесплатных сэмплов, и каждая категория удобно организована на разноцветной сетке. Громкость каждого звука можно поменять и, при желании, наложить дополнительный эффект. А если вам нужен больший контроль над композицией, ее можно перенести в таймлайн, но эта функция доступна только по платной подписке.

Beat Machine

Beat Machine предлагает максимально дружелюбный подход к созданию треков, что делает платформу отличным выбором для новичков и энтузиастов. Она позволяет изучить широкий спектр вокальных эффектов, готовых барабанных битов, синтезаторов и многое другое. Помимо этого, приложение позволяет менять громкость каждого инструмента и задавать темп трека.

BandLab