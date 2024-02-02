Представлен смартфон Gigaset GS5 Pro SE

Представлен Gigaset GS5 Pro SE – смартфон, изготовленный в Германии
Немецкая компания Gigaset анонсировала свой новый смартфон Gigaset GS5 Pro SE. Новинка представляет собой небольшое, но существенное обновление по сравнению со своим предшественником, выпущенным ещё в 2021 году. Основные изменения включают замену основной камеры, добавление оперативной памяти и обновление до операционной системы Android 13.
Особенности
Gigaset GS5 Pro SE оснащён 6,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080×2340 пикселей (409 ppi), частотой обновления 60 Гц и максимальной яркостью 450 нит.
Производительность гаджета обеспечивает процессор MediaTek Helio G85 в тандеме с GPU Mali-G52MC2, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Ёмкость аккумулятора достигает 4500 мАч. Поддерживается проводная зарядка (через microUSB 2.0 Type-C OTG) мощностью 18 Вт и беспроводная зарядка на 15 Вт.
На задней панели имеется двойная основная камера:
- главный датчик на 64 Мп (f/1,8) с автофокусом;
- широкоугольный датчик на 8 Мп (f/2,2) с автофокусом.
Спереди находится датчик на 16 Мп (f/2.0).
Среди других особенностей стоит отметить наличие NFC, 3,5-мм аудио-разъёма, двухдиапазонного Wi-Fi, возможности подключения LTE и сканера отпечатков пальцев на задней панели. Размеры составляют 157,5×75×10,4 мм, а вес – 210 грамм.
Цена
Стоимость Gigaset GS5 Pro SE составляет €249 с интересной возможностью персонализации: всего за дополнительные €5 покупатели могут запросить персонализированную гравировку на задней панели устройства. Гаджет доступен в одном сером цвете. Производитель обещает двухлетнюю гарантию, а также бесплатный ремонт в случае механического повреждения в первые три месяца после покупки.
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