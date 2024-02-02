Представлен смартфон Gigaset GS5 Pro SE

Немецкая компания Gigaset анонсировала свой новый смартфон Gigaset GS5 Pro SE. Новинка представляет собой небольшое, но существенное обновление по сравнению со своим предшественником, выпущенным ещё в 2021 году. Основные изменения включают замену основной камеры, добавление оперативной памяти и обновление до операционной системы Android 13.

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Особенности

Gigaset GS5 Pro SE оснащён 6,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080×2340 пикселей (409 ppi), частотой обновления 60 Гц и максимальной яркостью 450 нит.

Производительность гаджета обеспечивает процессор MediaTek Helio G85 в тандеме с GPU Mali-G52MC2, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Ёмкость аккумулятора достигает 4500 мАч. Поддерживается проводная зарядка (через microUSB 2.0 Type-C OTG) мощностью 18 Вт и беспроводная зарядка на 15 Вт.

На задней панели имеется двойная основная камера:

главный датчик на 64 Мп (f/1,8) с автофокусом;

широкоугольный датчик на 8 Мп (f/2,2) с автофокусом.

Спереди находится датчик на 16 Мп (f/2.0).

Среди других особенностей стоит отметить наличие NFC, 3,5-мм аудио-разъёма, двухдиапазонного Wi-Fi, возможности подключения LTE и сканера отпечатков пальцев на задней панели. Размеры составляют 157,5×75×10,4 мм, а вес – 210 грамм.

Цена