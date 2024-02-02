В России создали сенсор для жидкостной биопсии

Российские ученые создали прототип устройства для анализа крови на признаки различных заболеваний. Авторами разработки стали представители МИСИС, «Сколтеха» и НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова.

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Диагностический метод известен как жидкостная биопсия. Сенсор размером с микрочип способен количественно определить содержание внеклеточных везикул – микроскопических пузырьков, выделяемых клетками различных тканей. Таким образом можно определить наличие онкологического заболевания на ранней стадии и скорректировать путь лечения, если он окажется неэффективным.

Сенсор представляет собой микросхему с чувствительным элементом. По ее волноводам движутся фотоны, реагирующие на окружающую среду и показывающие концентрацию определенных везикул. Белок дарпин выделяет из раствора нужный ученым компонент – внеклеточные везикулы с мембранным белком HER2, сообщают «Известия».