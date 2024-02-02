Ученые обнаружили нейроны, участвующие в процессах речи и слуха

Недавно проведенное исследование учеными из Массачусетской больницы общего профиля (MGH), применяющее инновационные методы для фиксации активности мозга, показывает, как нейроны в человеческом мозге синхронизируются для формирования мыслей о том, какие слова мы хотим сказать, и последующего их произнесения. Это открытие предоставляет детальное представление о процессе, предшествующем речи, включая воспроизведение звуков, таких как согласные и гласные, до их фактического произнесения, а также их интеграцию в процессе генерации речи.

© Unsplash

Как сообщает издание Центральная Служба Новостей, результаты исследования открывают новые данные о работе нейронов, отвечающих за речь, что может способствовать улучшению методов диагностики и лечения нарушений речи и языка.

Процесс речи, который кажется простым и естественным, на деле требует от мозга выполнения множества сложных операций, включая подбор слов, планирование артикуляции и воспроизведение звуков. Мозг справляется с этими задачами с высокой скоростью и точностью, произнося около трех слов в секунду с минимальным количеством ошибок, хотя механизмы этого процесса до сих пор полностью не изучены.

Используя технологию нейропиксельных зондов, исследователи зарегистрировали активность нейронов в префронтальной коре мозга, выявив клетки, участвующие в генерации речи, и отметили наличие отдельных групп нейронов, задействованных в процессах речи и слуха.

Исследование демонстрирует, как мозг представляет фонемы — базовые звуковые элементы речи — и их последующую сборку в сложные структуры, такие как слоги, задолго до их произнесения. Отдельные нейроны активизируются перед произнесением фонем, в то время как другие участвуют в более сложных процессах формирования слов.