Nothing Phone (2a) официально анонсирован

Компания Nothing совсем скоро представит свой новый смартфон. Однако это будет не Nothing Phone (3), а новая версия Nothing Phone (2).

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Хотя новая модель под названием Nothing Phone (2a) ещё не была официально представлена, уже известны многие детали благодаря утечкам и слухам. Более того, в рамках очередного видеоотчёта компании появились новые подробности о грядущей новинке.

Как сообщается, Nothing Phone (2a) будет по всем параметрам лучше, чем Phone (1). Новинка получит лучшую камеру и будет поддерживать некоторые функции Phone (2). Уже известно, что Nothing Phone (2a) получит прозрачный дизайн со светодиодной подсветкой.

Аппарат оснастят 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Устройство будет работать на базе SoC MediaTek Dimensity 7200 в тандеме 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Помимо того, Nothing Phone (2a) получит двойную основную камеру с главным датчиком на 50 Мп и ультраширокоугольным модулем на 8 Мп. Работать смартфон будет под управлением Nothing OS 2.5 на базе Android 14.