Назван самый мощный смартфон на начало 2024 года по версии AnTuTu

Накануне бенчмарк AnTuTu назвал самый мощный смартфон на рынке на начало 2024 года.

© Ferra.ru

По результатам тестирования, лидером стал Oppo Find X7, оснащенный чипом Dimensity 9300. Этот смартфон занял вершину рейтинга благодаря своей выдающейся производительности, обеспечиваемой последним поколением процессора от MediaTek.

Oppo Find X7 демонстрирует, что современные технологии продолжают развиваться семимильными шагами, предлагая пользователям не только высокую скорость работы, но и улучшенную эффективность энергопотребления.

Получается, что именно Oppo Find X7, а не какой-нибудь Galaxy S24 или Pixel 8 Pro, установил новый стандарт для смартфонов начала 2024 года. С другой стороны, нас ждут анонсы Xiaomi, Realme и т.д.