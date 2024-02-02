В России четвертый год подряд зафиксировали падение рынка планшетов

В 2023 году поставки планшетов в Россию сократились на 27% по сравнению с прошлым годом. Практически все лидеры рынка потеряли в продажах с 2022 года, один из явных аутсайдеров – Samsung, его продажи просели на 91%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании GS Group.

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При анализе данных долей в GS Group выделили лидера рынка и еще две крупные группы вендоров. Лидер представлен брендом Huawei, его доля от общего импорта составляет 25% (330 тыс. ед. устройств). Первая группа представлена Honor (159 тыс. ед. устройств) и Apple (155 тыс. ед. устройств), они завезли по 12% планшетов. Вторая группа: Dexp (РФ, 100 тыс. ед. устройств), Digma (РФ, 97 тыс. ед. устройств) и Teclast (95 тыс. ед. устройств) ввезли каждый по 7% от общего значения.

«Позиции практически всех лидеров рынка достаточно нестабильны. Сохранить значения, близкие к 2022 году, получилось только у Huawei и у Digma», – отметили в компании.

Apple, несмотря на параллельный импорт, сдала позиции и потеряла чуть больше 20% от показателей 2022 года. Dexp просел более чем в 2,5 раза (c 262 тыс. до 100 тыс. ед.), что связано с отсутствием поставок во второй половине 2023 года.